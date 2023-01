Le 10 balle dei rosiconi su Messina Denaro | Storace a valanga sulla sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) E non volete che qualcuno si alzerà a chiedere la perizia calligrafica per la firma di Carlo Nordio al 41 bis per Matteo? È proprio sicuro che è del Guardasigilli? «Volemo le prove». E non susciterà più di un sospetto la destinazione all'Aquila del detenuto eccellente, "guarda caso" nel collegio di Giorgia Meloni? Siccome la matematica non è un'opinione, tra poco impazziremo nella lettura delle tesi più fantasiosecattura del mafioso di Castelvetrano. Sono i no-Stato. L'arresto del boss mafioso ha rovinato quel poco che era rimasto integro dei neuroni di certa gente specialista in materia di gomblotto. E da quandoè stato preso dai carabinieri del Ros, si moltiplicano le voci e i pettegolezzi, i saputoni sono di nuovo all'opera come si conviene nelle grandi ...