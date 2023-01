Pianeta Milan

... il tabellino del primo tempoMarcatori: 33 Felipe Anderson (L)(4 - 3 - 3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson,. A ......25:42 19' Conclusione di Milinkovic, dopo un assolo di, dal limite dell'area da posizione leggermente defilata: Skorupski blocca a terra 2023 - 01 - 19 18:24:24 17'pericolosa in ... Lazio, Zaccagni: “Dopo la partita di Coppa Italia penseremo al Milan” La Lazio fa il suo esordio in Coppa Italia. All'Olimpico, negli ottavi di finale, i biancocelesti cercano il pass per i quarti contro il Bologna. Poche emozioni nel primo tempo, ma poco dopo la mezz'o ...C'è Maximiano fra i pali nella Lazio per la sfida di Coppa Italia di questo pomeriggio contro il Bologna. Davanti al portoghese ci sono Lazzari e Hysaj sulle fasce con Patric ad ...