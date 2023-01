Lazio | si riflette su infortunio Immobile

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lain rene all’di Ciro, la priorità sembra essere ora un attaccante per non obbligare il capitano ad accelerare ancora il recupero. Una situazione delicata anche perché i biancocelesti devono fare i conti con l’indice di liquidità. Nomi caldi: quello di Sanabria e Bonazzoli. Dall’estero, poi, non vanno dimenticate le piste Mariano Diaz, Boye e Jutgà. L'articolo proviene da Italia Sera.

La Lazio Siamo Noi

