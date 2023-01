Lazio senza Immobile | ci risiamo Sarri al test turn over col Bologna in Coppa

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Cirosi ferma, ancora.un vice, Mauriziodeve inventare soluzioni, come gli è riuscito già in appuntamenti cruciali della stagione, come nel derby e a Bergamo con l’Atalanta. Adesso il calendario torna fitto e i biancocelesti scendono in campo oggi contro ilinItalia. Di fronte c’è una squadra che non ha subito gol nei primi duei stagionali e che si aspetta dal tecnico Thiago Motta “la miglior partita dell’anno”, aimonianza dell’importanza che assume il torneo per l’allenatore rossoblù. Mauriziovuole andare avanti ea il. Tra i pali è pronto a tornare titolare Luis ...