(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA - Dal Bologna al Bologna, sempre dentro la stessa area di rigore. Luisè tornato titolare dopo l'esordio da incubo durato appena 5' per via dell'espulsione.difficili, sempre in ...

Corriere dello Sport

Il portiere ai microfoni diStyle Channel ha parlato a cuore aperto: " Credo che la vita ti dia sempre una seconda opportunità, ho passato cinque mesi molto difficili anche per la mia famiglia. ...Laannunciata dovrà già cominciare dalle partite di marzo delle qualificazioni per l'...00 Prisma Taranto - Verona 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Sassuolo -0 - 2 15:00 Torino - Spezia 0 - ... Lazio, riscossa Maximiano: "Ho dubitato delle mie qualità. Vi racconto i primi mesi" Il portiere è tornato in campo dopo l'esordio da incubo durato appena 5': "Importante tornare. Per me all'inizio era tutto nuovo" ...La promozione nella massima serie raggiunta al termine della stagione 2020/2021 sembrava aver segnato il lancio definitivo della Lazio femminile, vogliosa di iniziare a mostrarsi come una grande del ...