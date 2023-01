Lazio | Felipe Anderson | 'Siamo solidi in difesa ma sostituire Immobile non è facile

La Gazzetta dello Sport

Labatte il Bologna 1 - 0 (1 - 0) e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Juventus - Monza. La rete decisiva è stata realizzata daAnderson ...Un passaggio ai quarti senza tanti problemi: labatte il Bologna 1 - 0 con gol al 33' diAnderson, bravo a tramutare in rete uno splendido assist di Pedro dopo un errore della difesa rossoblù. La squadra di Sarri ha poi più volte ... Il Bologna sbaglia, Felipe Anderson no: la Lazio vince e vola ai quarti Una rete alla mezzora basta alla Lazio per battere il Bologna e regalarsi i quarti di ... di Sosa per sbloccare la gara e portare a casa un successo prezioso (rete di Felipe Anderson).Lazio - Bologna 1-0 highlights e gol: la Lazio è la settima squadra qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia ...