Lazio | Felipe Anderson firma il passaggio ai quarti di Coppa Italia | Bologna battuto 1-0

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Non c?è Immobile? Ci pensa. Il brasiliano alla 250esima presenza con lamette laalla terza gara di fila, come nell?ottobre 2015 con Pioli. Grazie al...

Sport Mediaset

Un passaggio ai quarti senza tanti problemi: labatte il Bologna 1 - 0 con gol al 33' diAnderson, bravo a tramutare in rete uno splendido assist di Pedro dopo un errore della difesa rossoblù. La squadra di Sarri ha poi più volte ...Labatte il Bologna 1 - 0 con un gol diAnderson e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Juventus - Monza.- Bologna di Coppa Italia è ... Coppa Italia, Lazio-Bologna 1-0: Felipe Anderson porta Sarri ai quarti - Sportmediaset Una rete alla mezzora basta alla Lazio per battere il Bologna e regalarsi i quarti di ... di Sosa per sbloccare la gara e portare a casa un successo prezioso (rete di Felipe Anderson).Lazio - Bologna 1-0 highlights e gol: la Lazio è la settima squadra qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia ...