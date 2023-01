Lazio | Felipe Anderson felice | ' Grazie alla squadra | così vinciamo senza Immobile'

Calciomercato.com

...dello scorso anno - lo score in assenza del capitano dellaera decisamente peggiore. 'Se, con loro così chiusi, nei primi 35 minuti avessi avuto Ciro sarei stato più tranquillo.Anderson ...ROMA - Un gol per portare laai quarti di finale di Coppa Italia.Anderson è sempre più protagonista nel ruolo di centravanti puro. Adattato da Sarri, sta dando risposte importanti in una posizione di campo non sua. ... Pedro e Felipe Anderson lanciano la Lazio: 1-0 al Bologna, c'è la vincente di Juve-Monza | Primapagina ... Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Lazio-Bologna. Le sue parole ... con loro così chiusi, è vero che Felipe non dà punti di riferimento ma qualche volta non li dà ...In archivio le prime due partite di questa giornata di Coppa Italia. Sono Atalanta e Lazio che avanzano ai quarti di finale, rendendoci così a conoscenza di sette delle otto squadre rimaste a giocarsi ...