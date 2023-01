Lazio | D' Amato | ' termovalorizzatore al più presto | prima di Giubileo'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Ilva fatto e va fatto nei tempi più rapidi possibile". Così Alessio D', ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione, Francesco Rocca e Donatella Bianchi. "Bisogna aiutare il sindaco Gualtieri, nella sua figura di commissario, a chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma dopo una stagione troppo lunga caratterizzata da discariche e rifiuti portati in termovalorizzatori in altri città italiane ed europee. Si tratta di un'opera decisa con procedure straordinarie da parte dello Stato come è stato per il ponte Morandi a Genova". "Roma va aiutata, occorre dare maggiore decoro a questa città che ospita oltre 20 milioni turisti l'anno. Ilva fatto e va fatto nei tempi più rapidi possibile. Ci sono appuntamenti ...

L'istituzione di una nuova figura, lo psicologo di base. Alessio D', candidato alla presidenza della Regioneper il centrosinistra, ospite a Skytg24, ha spiegato che questo provvedimento se eletto e' tra le priorita' che si e' dato per i primi cento giorni ...'Se saro' eletto presidente istituiro' un assessorato all'Economia del Mare'. Lo ha spiegato a Skytg24 il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Alessio D', ricordando quanto, in un territorio come quelo laziale 'il mare sia una risorsa sia dal punto di vista economico con i suoi porti primo fra tutti Civitavecchia, che sul fronte ... Elezioni Lazio, confronto tra candidati a presidenza: Bianchi, D'Amato e Rocca oggi all'Adnkronos 'In dieci anni, da presidente della cabina di regia prima e da assessore alla Sanità poi, D’Amato non ha fatto nulla per l'ospedale'.(Adnkronos) – Adnkronos ospita oggi al Palazzo dell’Informazione il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Lazio in vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio prossimo. A condurre il d ...