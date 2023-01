Lazio | D' Amato | ' su tpl agevolazioni per under 25 e over 70 in primi 100 giorni | copertura c' è'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nel mio programma è contenuta una chiara indicazione in riferimento ad agevoni tariffarie per alcune fasce come gli25 studenti e gli70. Abbiamo un programma dettagliato con risorse e tempi. Nei100verrà adottato questo provvedimento. Ha le necessarie coperture economiche". Così Alessio D', ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione, Francesco Rocca e Donatella Bianchi. "E' un chiaro segnale della volontà di sostenere alcune particolari categorie".

Adnkronos

A condurre il dibattito tra Donatella Bianchi (M5S), Alessio D'(Centrosinistra) e Francesco Rocca (Centrodestra) il direttore dell'agenzia Gian Marco Chiocci. Regionali, segui la diretta ...L'istituzione di una nuova figura, lo psicologo di base. Alessio D', candidato alla presidenza della Regioneper il centrosinistra, ospite a Skytg24, ha spiegato che questo provvedimento se eletto e' tra le priorita' che si e' dato per i primi cento giorni ... Elezioni Lazio, confronto tra candidati a presidenza: Bianchi, D'Amato e Rocca oggi all'Adnkronos 'In dieci anni, da presidente della cabina di regia prima e da assessore alla Sanità poi, D’Amato non ha fatto nulla per l'ospedale'.(Adnkronos) – Adnkronos ospita oggi al Palazzo dell’Informazione il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Lazio in vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio prossimo. A condurre il d ...