Lazio | D' Amato | ' stadio Roma si farà | spero anche quello della Lazio'

Adnkronos

'Il Pd ha proposto con Calenda il nome di Alessio D', mentre il mio nome e' arrivato un mese e mezzo dopo, se avessero voluto ci sarebbero stati i ... candidata presidente della Regioneper ...In due legislature Zingaretti e D'non hanno fatto nulla per quella che era un'eccellenza dele che nel frattempo sta marcendo. La Lega al governo della Regione lo restituirà alla ... Elezioni Lazio, confronto tra candidati a presidenza: Bianchi, D'Amato e Rocca oggi all'Adnkronos Certo che si fa, è stata individuata l’area di Pietralata. Spero si faccia anche quello della Lazio”. Così Alessio D’Amato, ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della ...Così Alessio D'Amato, ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca e Donatella Bianchi. "Il Lazio esce da 10 anni di commissariamento per i ...