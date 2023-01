Lazio | D' Amato | ' in squadra Sartore e Manconi | istituirò assessorato economia mare'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Alessandra, già sottosegretaria al Mef, al Bilancio e il sociologo Luigi: faranno parte delladi Alessio D'se diventerà presidente della regione. Lo ha detto il candidato del centrosinistra, ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione, Francesco Rocca e Donatella Bianchi. "Credo sia giusto che i cittadini conoscano i programmi e anche laperché i programmi camminano sulla gambe di donne e uomini. La mia sarà unadi alto profilo e sarà necessario istituire un nuovo, per me è molto importante che vanga istituito quello dell'del".

