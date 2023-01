Lazio | D' Amato | ' governo ha tolto 1 mld contro liste d' attesa e lo ha dato a società calcio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Tutte le regioni hanno chiesto almaggiori risorse e dispiace che 1 miliardo di euro messo dal precedenteper l'abbattimento delledi, ilMeloni lo abbiaalledi...". Così Alessio D', ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione, Francesco Rocca e Donatella Bianchi. "Ilesce da 10 anni di commissariamento per i disastri ereditati" dalle giunte di centrodestra. "Questo ha comportato un blocco del turn over al 90 per cento. Tutte le regioni vengono misurate per i livelli essenziali di assistenza e dal 2015 in poi, i dati sono sul sito del ministero, sono tutti in ...