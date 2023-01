Lazio | D' Amato | ' da abolizione province no risparmi | utili su strade ed edilizia scolastica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'dellenon ha portato alcuno. Leaveano alcune funzioni importanti. Ne cito due: leprovinciali e gli edifici scolastici. Non mi sembra che con l'ci siano stati passi avanti in questi due settori". Così Alessio D', ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione, Francesco Rocca e Donatella Bianchi. "Io sono una persona pragmatica e le riforme vanno misurate, se hanno funzionato oppure no. Per quanto mi riguarda una discussione verso la riapertura della funzione dellela farei, non ci vedo nulla di strano".