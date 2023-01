Lazio | D`Amato con Demos Fdi | saremo primo partito

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sanità, trasporti, rifiuti, ambiente, sviluppo, turismo. Si gioca su questi temi la sfida tra i candidati alla guida della Regione, per il dopo Zingaretti. Dieci anni di governo del centrosinistra con un "innesto" nel 2021 del Movimento 5 Stelle al fianco del Pd in giunta, il "Modello", sono una realtà granitica e Fratelli d'Italia, nel presentare la sua lista, lo ha spiegato. Tutti concordi nel dire che Zingaretti e i suoi poco hanno fatto in questi anni per rilanciare la Regione, certi - Fabio Rampelli in testa - che tra poco meno di un mese la Regione passerà in mano al centrodestra sull'onda lunga delle elezioni politiche di settembre, nel segno di Giorgia Meloni.I tre protagonisti - Alessio D'Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra e Donatella Bianchi per il Movimento 5 Stelle - hanno meno di un mese per ...