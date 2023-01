Lazio | D' Amato | ' appello al voto | astensione è sconfitta per tutti'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Io voglio fare una votare. Per me il tema della partecipazione è dirimente. Ogni volta che il dato dell'aumenta è una. Chi avvantaggia o meno l'afluenza, non lo so. Quello che dico è che la partecipazione alè un elemento importante". Così Alessio D', ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione, Francesco Rocca e Donatella Bianchi.

Adnkronos

'Il Pd ha proposto con Calenda il nome di Alessio D', mentre il mio nome e' arrivato un mese e mezzo dopo, se avessero voluto ci sarebbero stati i ... candidata presidente della Regioneper ...In due legislature Zingaretti e D'non hanno fatto nulla per quella che era un'eccellenza dele che nel frattempo sta marcendo. La Lega al governo della Regione lo restituirà alla ... Elezioni Lazio, confronto tra candidati a presidenza: Bianchi, D'Amato e Rocca oggi all'Adnkronos In quella che è una vera e propria campagna elettorale lampo, la corsa alle Regionali del Lazio – l’appuntamento elettorale è in programma per il 12 e 13 febbraio – è segnata da un continuo botta e ri ...Così Alessio D'Amato, ospite di Adnkronos Live con gli altri due candidati alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca e Donatella Bianchi. "Bisogna aiutare il sindaco Gualtieri, nella sua ...