Lazio | confronto a tre per la Regione Rocca | «Sento forte la voglia di rinnovamento»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Una tre voci sul futuro delin vista della scadenza del 12 e 13 febbraio prossimi quando si voterà per eleggere il nuovo presidente. Ad organizzarlo, l’Adnkronos che ha messo intorno allo stesso tavolo Francesco, candidato del centrodestra, Alessio D’Amato, in quota Pd-Terzo polo e Donatella Bianchi, che corre invece per il M5S. Tanti i temi sul tappeto: dal termovalorizzatore di Roma al trasporto pubblico, ai poteri della Capitale, all’ambiente, alla scuola, all’autonomia rafforzata. Non mancano, ovviamente, i temi più politici sottesi alla competizione. Come ha sottolineato, «c’è una volontà fortissima di cambiamento, unadidopo dieci anni di immobilismo totale». Il dibattito tra, D’Amato e Bianchi organizzato ...