Lazio-Bologna ottavi coppa Italia | giovedì 19 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sarà un pomeriggio nel ricordo di Mihajlovic che avrebbe evocato l’ennesimo ritorno all’Olimpico di un ex amato dalla curva Nord e la prima vittoria di Thiago Motta sulla panchina degli emiliani è coincisa proprio con l’1-0 al Cagliari che ha permesso aldi raggiungere glidi finale e sfidare la, gara sulla InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lazio News 24

... due con l'Inter e due con la, raggiungendo Fabio Capello e Marcello Lippi al primo posto ...per lo scudetto finito con il sorpasso in extremis del Milan dopo il suicidio dell'Inter a, con ...... 2 - 1 dts Milan - Torino : 0 - 1 dts Fiorentina - Sampdoria 1 - 0 Roma - Genoa 1 - 0 Napoli - Cremonese 2 - 3 Atalanta - Spezia il 19 gennaio 2023 ore 15il 19 gennaio 2023 ore 18 ... Lazio-Bologna, le probabili scelte di Sarri e Thiago Motta Stasera la Lazio sfiderà il Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia. Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per farci un'idea anche di quali calciatore potrebbero ...Il tecnico pensa alla Lazio e ai precedenti: "I recenti exploit di Torino e Cremonese possono infondere ulteriore coraggio" ...