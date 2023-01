Lazio-Bologna | disastro difensivo di Sosa | gol di Felipe Anderson a porta vuota VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ildel gol diinda parte di, che dopo un buon inizio regala la palla a Pedro, che si invola verso lae serve il pallone al brasiliano, che anon deve far altro che depositarlo in rete. In alto ecco ildel gol all’Olimpico. SportFace.

Sport Fanpage

Allo Stadio Olimpico di Roma , la partita di Coppa Italiaè stata anche l'occasione per ricordare Sinisa Mihajlovic . La memoria dell'ex calciatore dei biancocelesti e allenatore dei rossoblù, scomparso lo scorso 16 dicembre, è stata ...Sono passati solo trentatré giorni dalla tragica scomparsa di Mihajlovic , Miro ha un sorriso che ti trasmette il coraggio di fare qualsiasi domanda, Dusan ha gli occhi di un ragazzo che si sente ... Lazio-Bologna di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming su Rai o Mediaset: formazioni ufficiali e canale Lucumi rifiata, spazio a Joquin Sosa giovedì pomeriggio negli ottavi di Coppa Italia a Roma contro la Lazio. All'uruguaiano spettano, curiosamente, sempre partite assai impegnative (c'era a… Leggi ...La Lazio fa il suo esordio in Coppa Italia. All'Olimpico, negli ottavi di finale, i biancocelesti cercano il pass per i quarti contro il Bologna. Poche emozioni nel primo tempo, ma poco dopo la mezz'o ...