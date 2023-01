Lazio ai quarti di Coppa Italia | 1-0 al Bologna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Labatte di misura (1-0) ilallo stadio Olimpico e si qualifica aidi finale di. Decisivo è il gol di Felipe Anderson alla mezzora del primo tempo. Prima del fischio di inizio della gara, il tributo a Sinisa Mihajlovic, ex giocatore di entrambe le squadre, scomparso all'età di 53 anni lo scorso dicembre. Sono stati esposti diversi striscioni in suo onore, presente al completo la famiglia del campione, sul maxischermo è stato trasmesso un filmato a lui dedicato. Le due società hanno deciso di mettere all'asta le maglie indossate dai calciatori su Match Worn Shirt e il ricavato verrà devoluto in favore dell'Associazione Donatori Midollo Osseo. Laparte alla grande e si rende presto pericolosa. Tra le occasioni da annotare, quella ...

Fanpage.it

Un passaggio aisenza tanti problemi: labatte il Bologna 1 - 0 con gol al 33' di Felipe Anderson, bravo a tramutare in rete uno splendido assist di Pedro dopo un errore della difesa rossoblù. La squadra ...Labatte il Bologna 1 - 0 con un gol di Felipe Anderson e si qualifica per idi finale della Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Juventus - Monza.- Bologna di Coppa Italia è ... La Lazio ai quarti di Coppa Italia, Bologna battuto 1-0: Sosa sbaglia ... Una rete alla mezzora basta alla Lazio per battere il Bologna e regalarsi i quarti di finale di Coppa Italia (dove incontrerà la vincente di Juventus-Monza). La squadra di Sarri controlla la gara per ...La Lazio batte di misura (1-0) il Bologna allo stadio Olimpico e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Decisivo è il gol di Felipe Anderson alla mezzora del primo tempo. Prima del fischio ...