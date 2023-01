Lavoro | Serracchiani-De Maria a Sangiuliano | ' stabilizzare precari cultura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Bisognale centinaia di lavoratori del Ministero dellarimasti senza incarico dal primo gennaio per il mancato rinnovo delle collaborazioni deciso dal Governo, e cui il ministronon sta prestando la dovuta attenzione". Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Deboraassieme al collega dem Andrea De, presentatore di un'interrogazione al Ministro dellaGennarosu Iniziative di competenza volte alla stabilizzazione di circa ottocento collaboratori del Ministero della. "Non è giusto rinunciare a figure di alta professionalità che da molti anni collaborano con il Ministero in formee. In primo luogo dunque chiediamo la ...