L’attore Julian Sands disperso durante un’escursione | situazione drammatica | si teme il peggio

(Di giovedì 19 gennaio 2023), uno dei volti che ha albergato con grande successo Hollywood negli ultimi decenni, è scomparso nel nulla.è infatti dato per: nella giornata di venerdì scorso stava affrontandonelle montagne del sud della California, quando ha smesso di avere contatti con chiunque. Da quel momento sono partite delle ricerche disperate, sia a piedi che con elicotteri e droni. A monitorare le ricerche è l’ufficio della contea di San Bernardino, e gli aggiornamenti sono riportati da Guardian e Bbc., 65 anni, è stato il volto tenebroso e affascinante di molte pellicole di successo. È lui il protagonista di Camera con Vista e del capolavoro di David Lynch Boxing Helena, nonché di Aracnofobia. In ...

la Repubblica

... Luì e Sofì al photocallBRITANNICOSands, il volto affascinante dell'horror Anni 90 GUARDA GLI SCATTI Gina Lollobrigida, allestita la camera ardente'ANNUNCIO SUI SOCIAL Bianca Atzei ...La scomparsa diSands è stata denunciata dai familiari la sera di venerdì 13 gennaio , quandonon ha fatto ritorno dopo essere partito, in giornata, per un'escursione in montagna. ... Disperso in montagna l'attore Julian Sands, tra i suoi film più famosi 'Camera con vista'