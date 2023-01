L' attore britannico Julian Sands disperso nelle montagne della California da venerdì scorso

Agenzia ANSA

Da venerdì scorso l'Julian Sands risulta disperso nelle montagne del sud della California , colpite da gelo e maltempo, e viene ora ricercato da elicotteri e droni. Lo rende noto l'ufficio dello ... L'attore britannico Julian Sands è disperso da venerdì nella zona del monte Baldy a nord-est di Los Angeles, in California. Non si hanno notizie dell'attore 65enne da venerdì scorso. Secondo alcuni me ... L'attore britannico Julian Sands è stato dichiarato disperso dopo un'escursione sulle montagne a nord di Los Angeles, California.