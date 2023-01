L’attaccante ammette che unirsi al Leeds è stato un grosso errore e un rimpianto nella sua vita

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Breaking: Habib Habibou ha ammesso che entrare a far parte delUnited all’inizio della sua carriera èun, sostenendo che è uno dei suoi due più grandi rimpianti fino ad oggi.si è trasferito a Elland Road in prestito da Zulte Waregemfinestra di mercato di gennaio 2013, ma il trasferimento si è rivelato un disastro poiché ha gestito solo quattro presenze e 77 minuti di azione prima della fine della stagione. Com’era prevedibile, l’accordo non ètrasformato in un contratto definitivo ed è tornato allo Zulte Waregem prima di essere venduto al KAA Gent nel gennaio successivo. Il 35enne ha giocato per club come Lens e Rennes dopo il club inglese ed è attualmente un free agent dopo aver lasciato la squadra rumena ...