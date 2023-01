L’Atalanta 60 anni fa alzava la Coppa Italia | Pizzaballa | “Sarebbe l’anno giusto per rivincerla”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “, con questo siamo a 60dalla conquista della…”. “ancheper vincerla”. Sorride, il portierone che ricorda ancora come se fosse oggi, quel giorno a San Siro, 2 giugno 1963 e il trionfo del: “Tutti davano per favorito il Torino e loro, c’era anche il futuro commissario tecnico Bearzot tra i granata, erano sicuri di vincere, forse perché avevano più qualità, la stampa credeva di più in loro. In teoria… Perché poi chi non è favorito non si sente mai inferiore e si è visto anche allora, sul campo. Noi abbiamo trovato la giornata giusta, Domenghini ha fatto tre gol”. E sicuramente servirono anche le parate di. A proposito, adesso come siamo messi con i portieri? ...