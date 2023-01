Larve di verme | il nuovo cibo autorizzato dalla Commissione Ue in commercio dal 26 gennaio

Liberoquotidiano.it

Un quarto insetto si aggiunge alla lista dei nuovi alimenti autorizzati dall'Ue. Dal 26 gennaio potranno essere commercializzate nell'Unione ledeldella farina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate. L'autorizzazione, proposta dalla Commissione europea e approvata dagli Stati Ue, arriva dopo l'ok dato a ...alphitobius diaperinusdeldella farina minore 1 - Ledeldella farina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere commercializzate in Ue come nuovo ... Verme della farina, via libera alle larve nell'Ue: cosa arriva in tavola Con le larve del verme della farina minore sono quatto gli insetti e i loro derivati ad aver ricevuto il via libera come nuovo alimento dall'Unione europea ...Le larve del verme minore della farina congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere commercializzate in Ue dal 26 gennaio.