L’appello dei pazienti della Lega Tumori ai fiorentini | aiutateci a fare il cammino di Santiago

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Non si sono fermati davanti alla malattia, non si fermeranno davanti alla fatica deldidi Compostela. Idel gruppo “Impronte”Italiana per la Lotta contro iFirenze, nato nel 2018 dal Servizio Lilt di Psiconcologia del Cerion-Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose, hanno un sogno: percorrere, a fine maggio, la storica strada spagnola dei pellegrini. L’idea dei camminatori è quella di portare simbolicamente insieme a loro tutte le persone che non possono camminare, che stanno affrontando terapie o interventi e anche chi non ce l’ha fatta: a loro dedicheranno i loro passi. Ma per farlo hanno bisogno del vostro aiuto: per questo lanciano un appello a cittadini, aziende e associazioni fiorentine, affinché diano un ...