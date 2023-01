L’animazione Made in Campania al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiinarriva aldeldicon il film Mary e lo Spirito di Mezzanotte (A Greyhound of a Girl) del regista, sceneggiatore e maestro delnapoletano Enzo d’Alò, in concorso nella sezione “Generation Kplus”. L’opera, prossimamente alcon BiM Distribuzione, gode del contributo della Regione(fondi PORFESR 2014-2020) e conferma il grande spirito di collaborazione tra le produzioni internazionali e le eccellenze del territorio campano. Al film protagonista alla Berlinale hanno infatti partecipato, oltre a numerosi artisti campani, le società Digitalcomoedia e Tile ...

Agenzia CULT

