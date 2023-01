Lancia Ypsilon - La MY2023 vista da vicino

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La nuova generazione dellaarriverà nelle concessionarie il prossimo anno come prima incarnazione del nuovo stile del marchio, che evolverà il design dalla Pu+Ra Zero. Già a giugno, però, alla Design Week di Milano debutterà una concept generica che ne potrebbe anticipare alcune linee. Nell'attesa, però, la Casa ha voluto dare un refresh tecnologico alla generazione attuale, che abbiamo visto dain occasione della presentazione del nuovo look delle concessionarie del marchio. Per restare al passo coi tempi. SullaModel Year 2023 lo stile resta inalterato, ma sono i dettagli a identificare l'ultima serie della compatta di Torino. Fuori si può riconoscere dalla retrocamera per l'assistenza al parcheggio, posizionata sul portellone posteriore, e per la nuova tinta esterna Verde Rugiada. ...