" Il successo di oggi è una solida base per domani ", così Luca Napolitano , Ceo di, ha introdotto il futuro prossimo del Marchio , ovvero2024 , la nuova generazione. Durante la presentazione della gamma 2023 della quarta generazione del modello il manager ha anticipato alcuni temi. " Siamo su due fronti. Guardiamo al ...Per Luca Napolitano, Ceo del marchio, "dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, 38 anni di successi alle spalle, la nuova Gammapresenta oggi ... Lancia Ypsilon: più tecnologia e connettività per la nuova gamma 2023 Apple CarPlay e Android Auto wireless, retrocamera e tanto altro: ecco le novità della gamma Lancia Ypsilon per il 2023 ...Lancia Ypsilon 2024, il CEO Napolitano annuncia l'arrivo. Il concept sarà presentato alla Milano Design Week 2023.