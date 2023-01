La Stampa

2023 , si aggiorna la protagonista assoluta degli ultimi decenni del mercato auto italiano : 38 anni, 36 serie speciali e oltre 3 milioni di esemplari venduta. Punta su stile , ...UN SUCCESSO SENZA TEMPO - Mentre lasi rinnova ( qui per saperne di più), e in attesa della nuova generazione che debutterà l'anno prossimo ( qui per saperne di più), il responsabile ... Lancia Ypsilon, sempre chic ma ancora più hi-tech Lancia Ypsilon 2023, informazioni e prezzo. Passi in avanti per stile, efficienza, connettività della leder del Segmento B.TORINO - Con quasi 41 mila immatricolazioni (40.991 per l’esattezza) Lancia Ypsilon continua a dominare il segmento B, confermandosi, per il quarto anno consecutivo, la vettura ...