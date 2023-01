Lamborghini | la recensione del film con Frank Grillo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il: The Man Behind the Legend), 2022. Regia: Bobby Moresco. Cast:, Gabriel Byrne, Fortunato Cerlino, Mira Sorvino, Romano Reggiani, Matteo Leoni, Hannah van der Westhuysen, Giorgio Cantarini.Genere: drammatico, biografico. Durata: 97 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Amazon Prime Video (screener), in lingua originale. Trama: La vita di Ferruccio, il celebre imprenditore automobilistico. Mentre si aspetta il biopic di Enzo Ferrari a firma di Michael Mann, su Amazon Prime Video, dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, arriva quello dedicato al rivale Ferruccio. Sempre di fattura americana, nel bene e nel male, come cerchiamo di spiegare nella nostra ...

Ciak Magazine

Ladi: The Man Behind The Legend, il film disponibile su Prime Video dal 20 gennaio Sono molti i fronti sui qualipuò dirsi un film fallito. Lo è innanzitutto su quello ...In Italia la Huracan STO ha un listino di partenza di 306.282 euro ma grazie al programmaAd Personam ogni proprietario può scegliere la configurazione e gli optional più adatti alle sue ... Lamborghini - L'uomo dietro la leggenda, la recensione Esce oggi in streaming su Prime Video, Lamborghini – L’uomo dietro la leggenda scritto e diretto da Bobby Moresco (vincitore del Premio Oscar per Crash). A riportare in vita la storia di Ferruccio ...È ora disponibile alla visione sul servizio streaming di Prime Video il film biografico sulla vita di Ferruccio Lamborghini.