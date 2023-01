L' altrovista Grillo torna in teatro | ma il M5s lo paga 300mila euro È bufera

ilGiornale.it

Quei 300mila euro serviranno per pagare le consulenze di Bepperelativamente alla comunicazione del Movimento. L'accesa reazione che si è scatenata a seguito della notizia deve però aver ...Quei 300mila euro serviranno per pagare le consulenze di Bepperelativamente alla comunicazione del Movimento. L'accesa reazione che si è scatenata a seguito della notizia deve però aver ... "L'altrovista" Grillo torna in teatro, ma il M5s lo paga 300mila euro. È ... Il Movimento vuole rinnovare il contratto di un anno da 300mila euro a Beppe Grillo, ma lui pensa al suo spettacolo e i grillini si infuriano ...