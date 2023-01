La Supercoppa non è un trofeo per le squadre campioni

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La vittoria dell’Inter contro il Milan conferma il dato: levincitrici del campionato non riescono più a conquistare ilAnche in Italia, come in altri 3 Paesi tra i principali d’Europa, lanon è stata vinta dalla squadra che si era aggiudicata il campionato. Le splendide eccezioni sono solo due: il Psg (che non ha avuto alcuna difficoltà a superare il Nantes con un 4-0); il Bayern, che ha dato vita a un successo pirotecnico sul Lipsia col punteggio di 5-3. Per il resto, l’Inter si colloca nel gruppo che ha ribaltato la gerarchia dei verdetti di campionato: cosa successa in Inghilterra col Liverpol sul Manchester City, in Spagna col Barcellona sul Real Madrid e in Olanda col Psv sull’Ajax. L'articolo proviene da Calcio News 24.

