LA SUPERCOPPA È DELL’INTER! 3-0 senza storia a un brutto Milan Inzaghi regala un altro titolo a Zhang | Altri campionati Italia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 2023-01-19 00:44:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’Inter domina, vince e si conferma Supercampione d’con un rotondo e sonoro 3-0 rifilato alnellagiocata a Riyad. Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez firmano un tris che dice tanto del dominio avuto dai nerazzurri, cattivissimi nel concretizzare fin dalle prime battute della gara, portandosi presto sul 2-0 e annullando quasi del tutto le fonti offensive dei rossoneri fino al tris finale. Troppo poco quando fatto dai ragazzi di Pioli che, ancora una volta, confermano il momento no e uno spartito complicato da cambiare per l’allenatore., invece, si conferma re die consegna a Stevenil suo 4° trofeo da presidente ...

Corriere della Sera

