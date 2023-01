Pianeta Milan

... è un dato di fatto: laè piena di eredi di riserva che ne hanno combinate di tutti i colori, dalla principessa Margaret a Martha Louise di Norvegia fino adi Danimarca . Ecco le loro ...Non sembra davvero esserci pace per André Konopka (Lätsch) ! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore lo chef riscoprirà infatti il ... però, la loro sarà unain salita ... La storia di Joachim Fernandez: calciatore dimenticato comprato dal Milan Gli 'spare' tendono a lamentarsi e a ribellarsi, invidiosi di essere al secondo posto. Ma, potendo scegliere, farebbero a cambioFacciamo un tuffo nella più che secolare storia di Mazda, il colosso giapponese capace di realizzare incantevoli vetture diffuse in tutto il mondo ...