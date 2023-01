La storia del paese raccontata in un fumetto | arriva “Millecentoundici – Viaggio nella storia di Osio Sotto”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Unche racconta il 1111esimo anniversario delladel. Questa la bellissima iniziativa pensata e voluta dell’amministrazione comunale diche ha scelto una versione certamente più moderna e accattivante per diffondere il passato del suo territorio. Come? Con un volume di che verrà presentato alla cittadinanza nel corso di un evento pubblico il 20 gennaio, alle 20.45sala dell’oratorio. “di”, questo il titolo del. “Ci sembrava un’iniziativa interessante – racconta Fabio Paganini, vice sindaco -, oltre che uno strumento di conoscenza rivolto a ...

Libero Tv

... ma secondo gli autori sono un contributo importante per farci un'idea più chiaralegame che c'... che sono cervello,condivisa con l'uomo, legami, popolarità, capacità di comprensione, ...Il Giorno racconta la meravigliosadi un neonato frettoloso che viene alla luce nell'abitacolo della vettura di suo padre. I genitoripiccolo si erano messi di lena nella vettura appena ... La Lambretta e la storia del costume italiano PERUGIA - Prigionieri nelle proprie auto o nei garage. Per un branco di cinghiali che razzolano tranquillamente nello spazio verde davanti al loro condominio. Via della Pallotta e ...ROLO: Tommaso Tosi, De Siati (41’ st Lotti); Galli, Maletti, Budriesi, Galli; Ranieri, Binini (37’ st Tirelli), Buffagni; Lari (44’ st Cavalieri); Fiocchi (13’ st Napoli), Puglisi (36’ st Fofana). A d ...