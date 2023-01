La Spal sogna il colpaccio | De Rossi vuole il suo ex compagno di squadra!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La sessione di calciomercato invernale è quasi giunta al termine e, mentre in Serie A i colpi tardano ad arrivare poiché le squadre del nostro campionato hanno deciso di puntare solo su giocatori mirati, nel campionato di Serie B le società sono decisamente più propense a muoversi sul mercato. Nel campionato cadetto infatti da quando è iniziata la sessione di calciomercato le squadre hanno messo a referto vari colpi, per citarne uno: l’acquisto da parte del Palermo dell’attaccante Tutino. Radja Nainggolan(Photo by TOM GOYVAERTS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)Nainggolan alla, difficile ma non impossibile Nelle ultime ore secondo Gianluca Di Marzio la, squadra allenata da Daniele Destarebbe pensando all’acquisto dell’ex centrocampista di Roma e Inter Radja Nainggolan. Vecchia ...