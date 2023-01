Linkiesta.it

Armi americane in Israele, storiaI giacimenti di munizioni americane in Israele hanno una ... Contestatissima laNatanyahu prevede che la Knesset (il parlamento israeliano) possa ...La seconda innovazione concerne lo strumento tecnico usato per la, non con un tradizionale e dedicato decreto, bensì tramite un semplice emendamento (Proposta emendativa 123.01000 in V ... La riforma segreta delle intercettazioni e l’assenza di un vero dibattito politico “Sulle intercettazioni ho sempre avuto una posizione assolutamente chiara e l’ho detto anche in altre legislature: guai a pensare di cancellare le intercettazioni. È indubitabile che siano uno strumen ...L’Occidente pensa a come rendere più efficace il sostegno a Kiev, Mosca vuole rivedere l’Armata per accrescerne le capacità. Grandi manovre con implicazioni di medio e lungo termine.