La rapina sulla casa | tutto pronto | chi dovrà spalancare il portafoglio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La maggioranza è pronta a dare battaglia alla direttiva Ue sulle "case green". Sia la Lega che Fratelli d'Italia hanno infatti presentato due distinte mozioni alla Camera per impegnare il governo ad opporsi in sede comunitaria a quella che Matteo Salvini ha definito come «l'ennesima scelta europea» contro l'Italia. Una posizione tanto più necessaria stando a quello che è trapelato ieri dalle aule di Strasburgo, dove in questi giorni sono in corso i colloqui per raggiungere un testo di compromesso da sottoporre alla Commissione Industria ed Energia del Parlamento Ue che si esprimerà il 9 febbraio. Già, perché la bozza di emendamento con le modifiche concordate dai relatori risulta peggiorativa rispetto alla proposta presentata da Bruxelles, dal momento che prevede di anticipare al 2030 il passaggio alla classe energetica E (invece che alla F), per raggiungere la fascia D, più ...