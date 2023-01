La Primavera fa suo il derby contro il Parma

Leggi su seriea24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Grande prova dellabiancazzurra che al Centro Sportivo “G.B. Fabbri” supera per 1-0 ilfacendo suo ilemiliano. La squadra di mister Vito Grieco si impone sui gialloblù grazie al gol di Alessandro Boccia al quarto d’ora del primo tempo, su assist dalla destra di Bugaj. I biancazzurrillano tutta la gara sfiorando in più occasioni il raddoppio, una su tutte il palo colpito da Contiliano alla mezz’ora. La SPAL conquista anche due calci di rigore, uno per tempo, ma prima Puletto e poi Angeletti non riescono a trasformare il tentativo dagli undici metri. Con questa vittoria i biancazzurri salgono a 29 punti in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dal secondo posto occupato proprio dal. Questo il tabellino del match: SPAL –1-0 Rete: 16? ...