La presidente della Bce Lagarde conferma la linea dura sui tassi Ministro olandese contro l’Italia | “Spende troppo in pensioni”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Christinetiene duro e dal World Economic Forum di Davos promette che la Banca centrale europea continuerà la sua lotta all’inflazione. Sugli aumenti deila Bce terrà “la barra dritta fino a quando saremo entrati in territorio restrittivo abbastanza a lungo per riportare velocemente l’inflazione al 2%“. Attualmente l’inflazione media dell’area euro è del 9,2% (11,6% in Italia). Il 2% è considerato dalle autorità monetarie un valore ottimale per l’economia (sebbene questa impostazione non sia esente da critiche). Il modo che le banche centrali utilizzano per ridimensionare la crescita dei prezzi è l’aumento deiche in sostanza è un modo per ridurre la quantità di moneta in circolazione e raffreddare la crescita economica.ha spiegato che l’inflazione “continua ad essere ...