La premier della Nuova Zelanda | Jacinda Ardern | ha annunciato le sue dimissioni | ' Non ho più energie'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La, hale sue, spiegando di non avere 'più energia' per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle ...

la Repubblica

... l ente che dirige gli arbitri italiani, spiegasse le scelte degli arbitri con gli audiosala ... Tra queste, c era quella avanzata dallaLeague e dalla Mls che prevedeva l introduzione di ...Ilalbanese: Il Paese subisce attacchi informatici quotidiani. L'Albania sta ancora ... Agenda UE: La presidenteCommissione Ue Ursula von der Leyen riceve il primo ministro del ... Jacinda Ardern si dimette da premier della Nuova Zelanda: "Non ho abbastanza energie". E al partner: "Ora spo… Nuovo impegno mondano per Roger Federer. Nella sua vita fuori dal campo di tennis, il campione svizzero ha accettato di partecipare con un ruolo d'onore all'evento simbolo della moda e dello ...Conte ha spiegato il proprio punto di vista, facendo una riflessione dopo quanto accaduto negli ultimi mesi: “Quando il lavoro è al centro della tua mente, ci dimentichiamo di stare con la famiglia - ...