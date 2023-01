La Porsche 918 Spyder di Glass Onion è molto speciale | ma Edward Norton non lo sa

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La918che comprare nel film, è un modello davvero pazzesco. Ma prima di raccontare la sua storia vale la pena ricordare che il personaggio interpretato da, ovvero l'eccentrico miliardario Miles Bron, non è un realtà un appassionato di auto e nemmeno un esperto. L'ha scelta solo per via delle sue belle forme e della sua esclusività, come si capisce guardando il film, in cui man mano si svelano tutte le caratteristiche negative di quello che all'inizio appare come un ricchissimo filantropo. Durante tutta la pellicola, peraltro Miles Bron non dice mai che quella supercar è una, ma la definisce come Baby Blue e aggiunge che nemmeno la guida. Del resto, l'isola in cui si trova la sua incredibile dimora non ha strade o altri ...