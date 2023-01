La penultima livella | anche i demoni più feroci prima o poi si ricoverano

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si dice che gli elefanti, quando si ammalano, abbandonino il branco per andare a morire da soli. Il loro istinto è condiviso da altre specie animali come i gatti che, quando stanno male, si nascondono o come Cotenna di Bisonte, il vecchio capo del “Piccolo grande uomo”, il film del 1970 di Arthur Penn, che va a sdraiarsi lontano dall’accampamento quando sente che è arrivato “un buon giorno per morire”. Oggi, invece, almeno nella nostra parte di mondo, gli esseri umani fanno il contrario. Soprattutto i boss mafiosi che, al contrario degli elefanti, vanno a curarsi dove si curano tutti e così, spesso, si fanno arrestare. La cattura di Matteo Messina Denaro, dopo trent’anni e un giorno di latitanza (la durata è identica a quella di Totò Riina) nella clinica La Maddalena di Palermo non è un caso isolato. Anzi, è una costante. Dai tempi di Don Vito Corleone – che grazie alla presenza di ...