La mossa del legale di Eva Kaili | torture medievali in carcere

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Parla di "" ildi Eva, l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo arrestata nell'ambito dello scandalo delle influenze estere nei palazzi europei chiamato dalla stampa Qatargate, che ha travolto tra gli altri l'ex Articolo Uno e Pd Pier Antonio Panzeri. La politica greca è stata sottoposta in stato di detenzione preventiva a "", degne del "Medioevo", afferma il suo avvocato, Mikhalis Dimitrakopoulos, al termine della camera di consiglio al Palais de Justice di Bruxelles. "Da mercoledì 11 gennaio a venerdì 13 gennaio - spiega - è stata in isolamento, su ordine del giudice istruttore, Michel Claise. Per 16 ore è stata in una cella di Polizia, non in prigione, al freddo". "Le sono stati rifiutati" altri indumenti, "le hanno preso il giubbotto. Questa è tortura. ...