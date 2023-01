La memoria al Polo del ‘900 | iniziative fino al 31 gennaio a Torino

(Di giovedì 19 gennaio 2023) LaaldelTra gli ospiti Lidia Maksymowicz, Gastone Cottino, Raiz, Carlo Greppi, Lucio Levi Molte leper la Giornata dellaaldel, nate con gli istituti partner, la Città die con il sostegno del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana del Consiglio regionale del Piemonte,al 31. In primo piano, storie di impegno civile, come quella di Delfina Levis nello spettacolo “Alla ricerca del bene”, dedicato ai “Giusti delle nazioni”, aperto da Emilio Jona e Carlo Greppi a cura di Istoreto (24, ore 17-19). La parola passa ai testimoni anche con l’ex ...

Agenzia ANSA

Sono molte le iniziative per la Giornata dellaaldel '900 fino al 31 gennaio, nate con gli istituti partner, la Città di Torino e con il sostegno del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e ...... Aurora Penne di Torino, Fondazione Fashion Research Italy di Bologna, Ismel, Istituto per lae la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali ospitato neldel '900 di Torino, ... La memoria al Polo del 900, tra gli ospiti Lidia Maksymowicz Alle ore 16 e 30 si terrà la cerimonia con la quale il reparto oncologia del Poliambulatorio di via Giustiniano ad Aprilia verrà alla professoressa ...Domani 20 gennaio, ore 16:30, il reparto oncologia di via Giustiniano verrà intitolato alla memoria della professoressa Paola Miceli.