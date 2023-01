La magistratura iraniana afferma che sia stato rilasciato il 98% dei manifestanti arrestati. Ma i numeri non tornano

Agenzia ANSA

Circa 5.200 persone arrestate nella provincia di Teheran durante le manifestazioni antigovernative iniziate in settembre sono state scarcerate. Lo afferma il portavoce dellaMassoud Setayeshi, citato dalla Tv in lingua persiana con sede a Londra 'Iran international', aggiungendo che equivale a oltre il 98% dei manifestanti arrestati nella capitale e '...Secondo l'agenzia di stampa Mizan, gestita dalla, il capo della giustizia della provincia ha affermato che Rouhi ha "confessato di aver distrutto il quartier generale e di ... La magistratura iraniana difende l'impiccagione della 'spia Gb' La magistratura parla di 5.200 scarcerati. Ma gli attivisti ricordano che in tutto il paese sono 19.500 i detenuti per le proteste ...Teheran, 19 gen. (Adnkronos) – Un uomo di 35 anni sofferente di una grave malattia mentale è stato condannato a morte in Iran con l’accusa di apostasia e “offesa a oggetti sacri”, per aver bruciato il ...