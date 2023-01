La mafia siciliana è alla ricerca di capi

Corriere della Sera

... con Salvo Montalbano , commissario di polizia a Vigàta, immaginaria cittadina. ... Storie immaginarie, ispirate da fatti di cronaca (, femminicidi, corruzione, migranti), con chiari ...I capi, avvertiti in tempo, si diedero alla fuga e ci vollero altri decenni per operare la ... Avere catturato un tale personaggio, pericoloso e dannoso per la societàe nazionale, ha ... Cosa nostra, chi sarà il nuovo capo dei capi: la lotta fra palermitani del «Grassone», il «Vassoio» “In questi giorni Totò Cuffaro ha volgarmente attaccato un cronista di Repubblica di Palermo, Claudio Reale (cui va la mia solidarietà), per aver scritto ..."Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 83 anni. Onore a lui e a tutti coloro che si sono sacrificati per rendere la nostra Terra finalmente libera dalla mafia. Il loro esempio non dovrà mai essere di ...