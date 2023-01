La ligne – La linea invisibile | la recensione del film di Ursula Meier

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il: La– La(La), 2022. Regia:. Cast: Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo, India Hair, Dali Benssalah, Benjamin Biolay, Thomas Wiesel, Jean-François Stévenin. Genere: drammatico. Durata: 101 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama: Dopo l’ennesima lite con la madre, la trentacinquenne Margaret non ha più il diritto di avvicinarsi al domicilio famigliare. La sorella minore disegna una vera e propriaper indicare la zona proibita. Dopo dieci anni di assenza dal grande schermo (Journal de ma tête, presentato fuori concorso a Berlino nel 2018, era in realtà un episodio di un progetto antologico per la televisione svizzera), ...

La linea invisibile si insinua, non resta placida ad osservare. Fluttua nello spazio fisico - e virtuale - che divide i suoi protagonisti. Gestisce con sorprendente delicatezza una ... La recensione di La ligne - La linea invisibile, dramma al femminile ... L'incipit del film è tra i più forti degli ultimi anni: una giovane donna cerca di picchiare sua madre con una rabbia incontenibile, resa ancora più feroce dall'uso del rallenty. Una linea che sua sorella Margaret, in attesa di processo, non potrà oltrepassare: lo ha deciso il giudice, dopo che Margaret ha preso a botte la madre Christina.